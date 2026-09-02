S&P 500-Papier DR Horton-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DR Horton-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die DR Horton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der DR Horton-Aktie betrug an diesem Tag 96.65 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die DR Horton-Aktie investierten, hätten nun 1.035 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DR Horton-Aktie auf 141.37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146.27 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46.27 Prozent gesteigert.

DR Horton war somit zuletzt am Markt 40.52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch