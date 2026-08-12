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Langfristige Anlage 12.08.2026 16:02:41

S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dow-Aktien gewesen.

Dow
24.93 CHF -1.34%
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Die Dow-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 55.45 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 180.343 Dow-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’637.51 USD, da sich der Wert eines Dow-Papiers am 11.08.2026 auf 31.26 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43.62 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Dow zuletzt 22.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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