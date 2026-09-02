Dow Aktie 46837437 / US2605571031
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dow-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dow-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Dow-Anteile an diesem Tag bei 24.41 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Dow-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 409.668 Dow-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 30.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’478.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.78 Prozent erhöht.
Insgesamt war Dow zuletzt 22.10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dow Inc
|
02.09.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
25.08.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
19.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dow-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.08.26
|S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dow von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
05.08.26
|S&P 500-Wert Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
22.07.26
|S&P 500-Titel Dow-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Dow von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Ausblick: Dow stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Dow Inc
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.