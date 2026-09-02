S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dow von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dow-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Dow-Anteile an diesem Tag bei 24.41 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in Dow-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 409.668 Dow-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dow-Papiers auf 30.46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’478.49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.78 Prozent erhöht.

Insgesamt war Dow zuletzt 22.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch