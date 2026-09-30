Dow Aktie 46837437 / US2605571031
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Papier Dow-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dow-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Dow eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Dow-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 22.93 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Dow-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.361 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (27.61 USD), wäre das Investment nun 120.41 USD wert. Mit einer Performance von +20.41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Dow markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 20.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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