Dover Aktie 925669 / US2600031080
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dover von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Dover-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Dover-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Dover-Aktie betrug an diesem Tag 162.25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.163 Dover-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (186.09 USD), wäre die Investition nun 1’146.93 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.69 Prozent vermehrt.
Alle Dover-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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