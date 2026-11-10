S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Dover-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Dover-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Dover-Papier an diesem Tag bei 131.63 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 75.971 Dover-Papiere. Die gehaltenen Dover-Aktien wären am 09.11.2026 16’180.20 USD wert, da der Schlussstand 212.98 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61.80 Prozent angewachsen.

Dover war somit zuletzt am Markt 26.97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch