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|Lohnendes Dover-Investment?
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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Dover gewesen.
Die Dover-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 178.16 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Dover-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.613 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 215.91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’211.89 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21.19 Prozent zugenommen.
Dover wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27.62 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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