Dover Aktie 925669 / US2600031080
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Dover-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Dover-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 175.29 USD. Bei einem Dover-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5.705 Dover-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’198.59 USD, da sich der Wert eines Dover-Anteils am 10.08.2026 auf 210.10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 19.86 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Dover bezifferte sich zuletzt auf 28.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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