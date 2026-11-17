Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Dover-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Dover-Papier bei 175.41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 0.570 Dover-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.11.2026 auf 206.12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117.51 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +17.51 Prozent.

Dover markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27.90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch