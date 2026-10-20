S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Dover-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dover-Aktie bei 168.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 59.224 Dover-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dover-Anteile wären am 19.10.2026 11’570.62 USD wert, da der Schlussstand 195.37 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.71 Prozent zugenommen.

Der Dover-Wert an der Börse wurde auf 26.38 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch