Dover Aktie 925669 / US2600031080
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20.10.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dover von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Dover-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Dover-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Dover-Aktie bei 168.85 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 59.224 Dover-Aktien im Depot. Die gehaltenen Dover-Anteile wären am 19.10.2026 11’570.62 USD wert, da der Schlussstand 195.37 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 15.71 Prozent zugenommen.
Der Dover-Wert an der Börse wurde auf 26.38 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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