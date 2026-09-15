S&P 500-Papier Dover-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dover-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Dover-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Dover-Anteile an diesem Tag 144.45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Dover-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.692 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.09.2026 auf 189.15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130.94 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30.94 Prozent.

Dover wurde am Markt mit 25.51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch