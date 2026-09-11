S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verloren

DoorDash-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DoorDash-Aktie an diesem Tag bei 260.19 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, befänden sich nun 38.433 DoorDash-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’726.28 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 10.09.2026 auf 201.03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22.74 Prozent eingebüsst.

Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 85.49 Mrd. USD. Das Börsendebüt der DoorDash-Papiere fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines DoorDash-Anteils bei 182.00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch