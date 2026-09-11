DoorDash Aktie 58365265 / US25809K1051
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|DoorDash-Investment
|
11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in DoorDash-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
DoorDash-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die DoorDash-Aktie an diesem Tag bei 260.19 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DoorDash-Aktie investiert, befänden sich nun 38.433 DoorDash-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’726.28 USD, da sich der Wert eines DoorDash-Papiers am 10.09.2026 auf 201.03 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22.74 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von DoorDash belief sich jüngst auf 85.49 Mrd. USD. Das Börsendebüt der DoorDash-Papiere fand am 09.12.2020 an der Börse NAS statt. Damals wurde der erste Kurs eines DoorDash-Anteils bei 182.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu DoorDash
|
16:02
|S&P 500-Papier DoorDash-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DoorDash von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert zum Start (finanzen.ch)
|
28.08.26
|S&P 500-Wert DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Börse New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
21.08.26
|S&P 500-Titel DoorDash-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DoorDash von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu DoorDash
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.