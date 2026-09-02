Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor 5 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dominos Pizza-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde die Dominos Pizza-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 517.29 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.193 Dominos Pizza-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 65.80 USD, da sich der Wert eines Dominos Pizza-Papiers am 01.09.2026 auf 340.37 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 34.20 Prozent verkleinert.
Am Markt war Dominos Pizza jüngst 11.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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