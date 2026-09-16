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Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015

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Dominos Pizza-Investmentbeispiel 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Dominos Pizza-Aktie gebracht.

Domino's Pizza
248.52 CHF -2.98%
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Die Dominos Pizza-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Dominos Pizza-Aktie betrug an diesem Tag 442.42 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 22.603 Dominos Pizza-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 310.82 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’025.45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 29.75 Prozent vermindert.

Der Dominos Pizza-Wert an der Börse wurde auf 10.70 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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