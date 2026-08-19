S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Dominos Pizza-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 450.56 USD. Bei einem Dominos Pizza-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.219 Dominos Pizza-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 18.08.2026 746.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 336.25 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 25.37 Prozent.

Der Börsenwert von Dominos Pizza belief sich jüngst auf 11.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch