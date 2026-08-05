S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Dominos Pizza-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Dominos Pizza-Papier an diesem Tag 535.48 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hat, hat nun 18.675 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’865.43 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 04.08.2026 auf 367.63 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31.35 Prozent.

Insgesamt war Dominos Pizza zuletzt 12.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch