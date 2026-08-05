Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Dominos Pizza-Investment
|
05.08.2026 16:02:26
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Dominos Pizza gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Dominos Pizza-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Dominos Pizza-Papier an diesem Tag 535.48 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Dominos Pizza-Aktie investiert hat, hat nun 18.675 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’865.43 USD, da sich der Wert einer Dominos Pizza-Aktie am 04.08.2026 auf 367.63 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 31.35 Prozent.
Insgesamt war Dominos Pizza zuletzt 12.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Domino's Pizza Inc.
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.