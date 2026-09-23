Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Dominos Pizza von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Dominos Pizza-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurden Dominos Pizza-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 381.35 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.262 Dominos Pizza-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 297.12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 77.91 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 22.09 Prozent eingebüsst.
Der Börsenwert von Dominos Pizza belief sich jüngst auf 9.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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