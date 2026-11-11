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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Dominos Pizza-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Am 11.11.2025 wurde das Dominos Pizza-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dominos Pizza-Aktie an diesem Tag 409.23 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.444 Dominos Pizza-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 330.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 806.54 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 19.35 Prozent gleich.
Dominos Pizza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Domino's Pizza Inc.
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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