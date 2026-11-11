S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominos Pizza-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 11.11.2025 wurde das Dominos Pizza-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Dominos Pizza-Aktie an diesem Tag 409.23 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2.444 Dominos Pizza-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 330.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 806.54 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 19.35 Prozent gleich.

Dominos Pizza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch