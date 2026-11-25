Am 24.11.2021 wurde die Dominos Pizza-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Dominos Pizza-Aktie an diesem Tag bei 533.98 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Dominos Pizza-Aktie investierten, hätten nun 0.187 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (356.52 USD), wäre die Investition nun 66.77 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 33.23 Prozent.

Dominos Pizza wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11.69 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch