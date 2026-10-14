Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor einem Jahr gekostet
Bei einem frühen Investment in Dominos Pizza-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde die Dominos Pizza-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers betrug an diesem Tag 424.23 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Dominos Pizza-Aktie investiert, befänden sich nun 0.236 Dominos Pizza-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Dominos Pizza-Aktie auf 296.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69.80 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 30.20 Prozent.
Der Marktwert von Dominos Pizza betrug jüngst 10.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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