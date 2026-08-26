S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Dominos Pizza-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 380.72 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Dominos Pizza-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.266 Dominos Pizza-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’190.74 USD, da sich der Wert eines Dominos Pizza-Papiers am 25.08.2026 auf 349.91 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 8.09 Prozent verringert.

Dominos Pizza erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch