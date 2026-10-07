Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Dominos Pizza von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Dominos Pizza-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Dominos Pizza-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Dominos Pizza-Aktie betrug an diesem Tag 150.84 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 66.295 Dominos Pizza-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominos Pizza-Papiers auf 302.87 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’078.89 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 100.79 Prozent.
Dominos Pizza war somit zuletzt am Markt 9.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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