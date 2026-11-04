S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dominos Pizza-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 166.76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Dominos Pizza-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.600 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 193.75 USD, da sich der Wert eines Dominos Pizza-Anteils am 03.11.2026 auf 323.09 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 93.75 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Dominos Pizza eine Börsenbewertung in Höhe von 10.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch