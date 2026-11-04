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|Dominos Pizza-Performance
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dominos Pizza-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Dominos Pizza-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Dominos Pizza-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 166.76 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Dominos Pizza-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.600 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 193.75 USD, da sich der Wert eines Dominos Pizza-Anteils am 03.11.2026 auf 323.09 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 93.75 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Dominos Pizza eine Börsenbewertung in Höhe von 10.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Domino's Pizza Inc.
Analysen zu Domino's Pizza Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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