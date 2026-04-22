Domino's Pizza Aktie 1839211 / US25754A2015
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22.04.2026 16:36:22
S&P 500-Papier Dominos Pizza-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Dominos Pizza Anlegern eine Freude
Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Dominos Pizza-Ausschüttung aus.
Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Titel Dominos Pizza am 21.04.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6.96 USD auszuschütten. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 15.23 Prozent an. Die gesamte Dividendenausschüttung von Dominos Pizza beläuft sich auf 236.86 Mio. USD. Damit wurde das Niveau der Dominos Pizza-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 12.82 Prozent nach oben angepasst.
Dividendenrendite im Fokus
Das Dominos Pizza-Papier beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 369.20 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Dominos Pizza-Wertpapiers 1.64 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 1.41 Prozent betrug.
Gegenüberstellung von Aktienkursentwicklung und realer Rendite
Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Dominos Pizza via NASDAQ 11.79 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 13.07 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dominos Pizza
Für das Jahr 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 7.94 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2.15 Prozent zulegen.
Hauptdaten von Dividenden-Aktie Dominos Pizza
Die Börsenbewertung des S&P 500-Unternehmens Dominos Pizza steht aktuell bei 12.406 Mrd. USD. Dominos Pizza besitzt aktuell ein KGV von 24.21. Der Umsatz von Dominos Pizza belief sich in 2025 auf 4.940 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 17.57 USD.
Redaktion finanzen.ch
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