S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Dominion Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Am 31.08.2016 wurden Dominion Energy-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 74.16 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Dominion Energy-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 134.844 Dominion Energy-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 65.55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’839.00 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11.61 Prozent.

Dominion Energy wurde am Markt mit 57.71 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch