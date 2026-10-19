S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominion Energy-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Dominion Energy-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 75.22 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.329 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 63.56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84.50 USD wert. Damit wäre die Investition 15.50 Prozent weniger wert.

Dominion Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 55.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch