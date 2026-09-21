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Dominion Energy Aktie 1034750 / US25746U1097

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Frühe Investition 21.09.2026 16:02:20

S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominion Energy-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Dominion Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Dominion Energy
51.89 CHF -0.96%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Dominion Energy-Papier statt. Diesen Tag beendete die Dominion Energy-Aktie bei 74.51 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 134.210 Dominion Energy-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers auf 63.58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’533.08 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14.67 Prozent abgenommen.

Dominion Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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