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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Dominion Energy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Dominion Energy eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dominion Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 73.83 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Dominion Energy-Aktie investierten, hätten nun 13.545 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 883.11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65.20 USD belief. Aus 1’000 USD wurden somit 883.11 USD, was einer negativen Performance von 11.69 Prozent entspricht.
Alle Dominion Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 57.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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