S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dominion Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Das Dominion Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41.55 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 USD in die Dominion Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 240.674 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Dominion Energy-Papiers auf 61.64 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’835.14 USD wert. Damit wäre die Investition um 48.35 Prozent gestiegen.

Am Markt war Dominion Energy jüngst 54.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch