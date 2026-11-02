S&P 500-Papier Dominion Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Dominion Energy-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die Dominion Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Dominion Energy-Papier bei 58.69 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 170.387 Dominion Energy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 11’351.17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 66.62 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 13.51 Prozent erhöht.

Insgesamt war Dominion Energy zuletzt 58.69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch