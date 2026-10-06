S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dollar Tree-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Dollar Tree-Papier bei 78.09 USD. Bei einem Dollar Tree-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128.057 Dollar Tree-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 113.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’494.81 USD wert. Damit wäre die Investition um 44.95 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 21.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch