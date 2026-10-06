S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren verdient

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’789 0.6%  SPI 19’562 0.5%  Dow 51’610 0.7%  DAX 25’449 0.8%  Euro 0.9358 0.3%  EStoxx50 6’272 0.5%  Gold 4’163 0.6%  Bitcoin 71’218 0.0%  Dollar 0.8312 0.0%  Öl 99.8 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Sika41879292
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Entgegen klassischer Marktlogik: Goldpreis klettert trotz Fed-Zinsen über 4.000 Dollar
UBS-Aktie in Grün: CEO hebt Bedeutung des US-Geschäfts hervor - Ehemalige CS-Fondsadministrationsgeschäfte an Northern Trust übertragen
Partners Group-Aktie stärker: Britischer Fonds steht vor der Liquidation
Idorsia-Aktie deutlich tiefer: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
Suche...
ETF Sparplan

Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Dollar Tree-Anlage? 06.10.2026 16:02:17

S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Dollar Tree-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Dollar Tree
97.50 CHF 4.85%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Dollar Tree-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Dollar Tree-Papier bei 78.09 USD. Bei einem Dollar Tree-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128.057 Dollar Tree-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Dollar Tree-Aktie auf 113.19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’494.81 USD wert. Damit wäre die Investition um 44.95 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Dollar Tree einen Börsenwert von 21.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dollar Tree Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten