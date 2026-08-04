S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 97.73 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 102.323 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’235.44 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Papiers am 03.08.2026 auf 129.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.35 Prozent vermehrt.

Alle Dollar Tree-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch