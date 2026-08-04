Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Anlage
|
04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Dollar Tree-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Dollar Tree-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 97.73 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Dollar Tree-Aktie investierten, hätten nun 102.323 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’235.44 USD, da sich der Wert eines Dollar Tree-Papiers am 03.08.2026 auf 129.35 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32.35 Prozent vermehrt.
Alle Dollar Tree-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24.48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Dollar Tree Inc
Analysen zu Dollar Tree Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.