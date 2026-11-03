S&P 500-Papier Dollar Tree-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar Tree von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das Dollar Tree-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74.07 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.350 Dollar Tree-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 138.60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 187.12 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 87.12 Prozent gleich.

Dollar Tree wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch