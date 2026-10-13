S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Dollar General von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Dollar General-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 209.40 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.776 Dollar General-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 126.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 604.30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39.57 Prozent verringert.

Dollar General wurde am Markt mit 28.09 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch