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|Lukrativer Dollar General-Einstieg?
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24.11.2026 16:02:24
S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Dollar General von vor einem Jahr verdient
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Dollar General-Aktie gebracht.
Am 24.11.2025 wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dollar General-Anteile an diesem Tag bei 101.69 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Dollar General-Papier investiert hätte, hätte er nun 9.834 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 1’319.50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 134.18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +31.95 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Dollar General eine Börsenbewertung in Höhe von 28.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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