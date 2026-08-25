S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Dollar General-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Dollar General-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Dollar General-Anteile an diesem Tag bei 75.61 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.323 Dollar General-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Dollar General-Papiers auf 125.33 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 165.76 USD wert. Mit einer Performance von +65.76 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Dollar General zuletzt 27.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch