S&P 500-Papier Dollar General-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dollar General von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.09.2025 wurden Dollar General-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 102.94 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 97.144 Dollar General-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 124.37 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12’081.80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 20.82 Prozent zugenommen.

Der Dollar General-Wert an der Börse wurde auf 27.49 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch