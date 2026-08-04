S&P 500-Papier Digital Realty Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digital Realty Trust von vor 5 Jahren verdient

Die Digital Realty Trust-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers betrug an diesem Tag 155.93 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Digital Realty Trust-Aktie investierten, hätten nun 0.641 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.08.2026 122.63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 191.22 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22.63 Prozent zugenommen.

Der Digital Realty Trust-Wert an der Börse wurde auf 69.85 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch