Heute vor 3 Jahren wurde die Digital Realty Trust-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Digital Realty Trust-Anteile an diesem Tag bei 134.53 USD. Bei einem Digital Realty Trust-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.743 Digital Realty Trust-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Digital Realty Trust-Papiers auf 178.77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 132.88 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 32.88 Prozent.

Digital Realty Trust war somit zuletzt am Markt 68.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch