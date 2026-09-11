S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diamondback Energy von vor 3 Jahren verdient

Das Diamondback Energy-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 152.56 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 0.655 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Diamondback Energy-Aktie auf 205.39 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134.63 USD wert. Mit einer Performance von +34.63 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Diamondback Energy belief sich jüngst auf 56.76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch