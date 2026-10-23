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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Diamondback Energy von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Diamondback Energy-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Diamondback Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Diamondback Energy-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 102.24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Diamondback Energy-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.978 Diamondback Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 197.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192.82 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +92.82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Diamondback Energy bezifferte sich zuletzt auf 56.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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