S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 142.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.035 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 206.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’452.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.22 Prozent vermehrt.

Am Markt war Diamondback Energy jüngst 57.66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch