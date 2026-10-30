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|Diamondback Energy-Investition im Blick
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30.10.2026 16:02:15
S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Diamondback Energy-Einstiegs gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Diamondback Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 142.15 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.035 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 206.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’452.20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.22 Prozent vermehrt.
Am Markt war Diamondback Energy jüngst 57.66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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