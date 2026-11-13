S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurde das Diamondback Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diamondback Energy-Aktie bei 109.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.910 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 182.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165.71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 65.71 Prozent.

Diamondback Energy wurde am Markt mit 50.51 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch