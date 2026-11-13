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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Papier Diamondback Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diamondback Energy-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Diamondback Energy-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Diamondback Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Diamondback Energy-Aktie bei 109.95 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.910 Diamondback Energy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 182.20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165.71 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 65.71 Prozent.
Diamondback Energy wurde am Markt mit 50.51 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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