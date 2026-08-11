S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Devon Energy von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50.41 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.984 Devon Energy-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 89.98 USD, da sich der Wert einer Devon Energy-Aktie am 10.08.2026 auf 45.36 USD belief. Das entspricht einem Minus von 10.02 Prozent.

Devon Energy wurde am Markt mit 47.30 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch