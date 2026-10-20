S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Devon Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Devon Energy-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 42.94 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Devon Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 23.288 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 50.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’185.84 USD wert. Mit einer Performance von +18.58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Devon Energy markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch