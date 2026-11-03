S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Devon Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Devon Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.34 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Devon Energy-Aktie investierten, hätten nun 2.112 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Devon Energy-Aktie auf 48.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.72 Prozent zugenommen.

Am Markt war Devon Energy jüngst 57.34 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch