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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Devon Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Devon Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Devon Energy-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Devon Energy-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47.34 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Devon Energy-Aktie investierten, hätten nun 2.112 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Devon Energy-Aktie auf 48.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.72 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 2.72 Prozent zugenommen.
Am Markt war Devon Energy jüngst 57.34 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Devon Energy Corp.
Analysen zu Devon Energy Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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