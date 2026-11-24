Die Devon Energy-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35.93 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Devon Energy-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.783 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 113.97 USD, da sich der Wert eines Devon Energy-Papiers am 23.11.2026 auf 40.95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13.97 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Devon Energy betrug jüngst 47.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch