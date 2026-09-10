Delta Air Lines Aktie 3074948 / US2473617023
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Delta Air Lines von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Delta Air Lines eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Delta Air Lines-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 37.75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.649 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.09.2026 auf 78.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 208.61 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 108.61 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Delta Air Lines einen Börsenwert von 51.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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