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05.11.2026 16:02:21
S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Delta Air Lines-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Delta Air Lines eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Delta Air Lines-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 42.88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 233.209 Delta Air Lines-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (89.24 USD), wäre das Investment nun 20’811.57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +108.12 Prozent.
Alle Delta Air Lines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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