S&P 500-Papier Delta Air Lines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Delta Air Lines von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Delta Air Lines-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Delta Air Lines-Anteile an diesem Tag bei 40.32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 24.802 Delta Air Lines-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (93.14 USD), wäre die Investition nun 2’310.02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 131.00 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Delta Air Lines einen Börsenwert von 60.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch